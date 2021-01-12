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Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ

Прикордонники Херсонського загону примусово зупинили автівку і затримали водія.

У понеділок, 11 січня, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" відбулася спроба прориву автомобіля в тимчасово окупований Росією Крим. Прикордонники Херсонського загону примусово зупинили автівку.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Керувальник позашляховика «Nissan X-Trail», житель м. Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд", - йдеться в повідомленні.

На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів - болард. Після цього прикордонники дістали чоловіка з салону іномарки та затримали його.

Фото: ДПСУ

Однак 29-річний порушник продовжував чинив опір, лаявся та погрожував правоохоронцям.

"За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду - виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності. Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, у вересні 2019 року на Чернігівщині п'яний чоловік на "форді" намагався прорватися в Білорусь.

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