На Запоріжжі мітингувальники перекрили трасу через будівництво каолінового кар'єру

З гаслами на кшталт "Ми проти кар'єру", мітингувальники ходять пішохідним переходом і блокують рух транспорту.

На Запоріжжі мешканці Вільнянського району перекрили трасу М-18 Харків - Сімферополь. Люди вимагають припинити будівництво каолінового кар'єру.

Про це повідомляє "Укрінформ".

На акцію зібралися близько 100 людей. З гаслами на кшталт "Ми проти кар'єру", мітингувальники ходять пішохідним переходом і блокують рух транспорту.

Люди тримають плакати з надписами "Вільнянській радіації Stop", "Вільнянськ проти кар'єру".

"Ми збираємо підписи під зверненням, яке відправимо голові ОДА. У тих, хто риє котлован під фабрику, відсутні документи на початок будівництва. Вони працюють за межами свого ліцензійного відводу. Ми чекаємо на голову облдержадміністрації. Він може скасувати фейкові документи, які підписало колишнє керівництво району", - заявив представник громадської організації "Вольтерра" Роман Кононенко.

Протистояння мешканців Вільнянського району та приватного підприємства триває вже понад два роки. Кілька днів тому керівництво Біляївського збагачувального комбінату почало будівництво фабрики. Люди стверджують, що розробка каолінового кар'єру може нашкодити їхньому здоров’ю та довкіллю.

Нагадаємо, вчора у різних містах України люди влаштували протести через тарифи на газ. Люди перекривали траси та передавали звернення головам міських рад.