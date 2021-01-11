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У Вінниці стався вибух на території дитсадка

На дітях пошкоджено одяг. 

У Вінниці стався вибух на території дитсадка
Фото: Укрінформ

У Вінниці на території дитячого садка здетонував невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу Нацполіції Вінницької області. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих вихованців, але згодом з'ясувалося, що незначний опік отримала одна дитина. Її не госпіталізували, пише Biнниця.info. Вихователька повідомила, що на дітях тільки пошкоджено одяг.

"Від медсестри вінницького ДНЗ№7 надійшло повідомлення, що від вибуху невідомого пристрою на території садочка постраждали троє дітей. Наразі на місці події працюють правоохоронці та криміналісти", – йдеться в повідомленні поліції. 

Інцидент стався якраз у той час, коли діти гуляли на вулиці. Здетонував невідомий пристрій, орієнтовно - саморобний вибуховий пакет.

"Вихователька думала, що діти вийняли цей м’ячик серед іграшок. Вони взяли його на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно взірвалось. Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу щоб встановити яка саме речовина вибухнула. То якийсь саморобний пристрій. То не петарда. Воно кругленьке, як м’ячик. Виглядало, як попригунчик", – пояснила одна з виховательок. 

Нагадаємо, у липні 2020-го у Києві на станції метро "Шулявська" у сміттєвій урні стався вибух. В результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події госпіталізували. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів. 

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