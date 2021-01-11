Шахраї начебто від імені Віктора Ляшка вимагали перевести значну суму коштів йому "на допомогу"

Шахраї телефонували начебто від імені головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка та вимагали перевести на їхній рахунок значну суму коштів.

Про це Ляшко написав у Facebook.

"Друзі, отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають, про те, що я опинився у скрутній ситуації і просять перевести значну суму коштів на рахунок! Потім телефонує фейковий Ляшко з такого ж фейкового Телеграм-каналу з моїм особистим фото. Аферист розмовляє від мого імені та просить терміново допомогти грошима", – написав Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що від нього жодних телефонних дзвінків не надходило.

"Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію та у жодному разі не переводьте гроші на рахунки аферистів!" – додав Ляшко.

Нагадаємо, у січні 2019-го шахраї виманили у трьох київських пенсіонерів майже півмільйона гривень. Зловмисники діяли за такою схемою: дзвонили на стаціонарний телефон пенсіонерам і повідомляли про ДТП, в яку нібито потрапив хтось із близьких. Щоб почати лікування, потрібно терміново передати гроші медикам, які можуть приїхати за ними у квартиру.