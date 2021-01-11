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​На дорозі "Київ-Чоп" 19-річний водій на смерть збив двох пішоходів на нерегульованому переході

Автомобіль вилучили слідчі, водія перевіряють на стан сп’яніння.

​На дорозі "Київ-Чоп" 19-річний водій на смерть збив двох пішоходів на нерегульованому переході
Фото: rv.npu.gov.ua

Ввечері 10 січня на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу міста Корець Рівненського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля "Volkswagen Touareg", 19-річний житель Києва, допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Від отриманих травм 38-ми та 44-річна жительки села Богданівка загинули на місці ДТП.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчі вилучили транспортний засіб. Водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього також відібрали біологічні зразки на стан сп’яніння.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у Києві перехожі “викрили” п’яного водія, який раніше вчинив ДТП.

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