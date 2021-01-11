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Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у розтраті 5,3 млн бюджетних гривень (оновлено)

За даними слідства, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена. 

Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у розтраті 5,3 млн бюджетних гривень (оновлено)
Ігор Лашин
Фото: Скріншот

Директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Ігорю Лашину оголосили підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2019 році він уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора

"Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків", – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші причетні до злочину.

Оновлено 11:16. У СБУ додали, що оборудка полягала у залученні керівництвом аеропорту до ремонту афільованих комерційних структур та проєктної організації. 

"Співробітники спецслужби встановили, що учасники схеми штучно завищили ціни на будівельні матеріали і виконання робіт підрядниками. За результатами проведення товарознавчої, будівельної та судово- економічної експертиз сума збитків держави через незаконні дії фігурантів становить понад 5,3 мільйона гривень", – заявили в Службі безпеки України.

Лашин очолює адміністрацію аеропорту з 2013 року. Контракт з ним було продовжено до вересня 2020.

Нагадаємо, у липні 2019 президент Володимир Зеленський під час візиту в рідне місто домовився з міською владою про будівництво нового терміналу аеропорту в Кривому Розі. Зеленський зазначив, що аеропорт "Кривий Ріг" зараз схожий на шпаківню.

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