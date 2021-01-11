Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у розтраті 5,3 млн бюджетних гривень (оновлено)

За даними слідства, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена.

Директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Ігорю Лашину оголосили підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у 2019 році він уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків", – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші причетні до злочину.

Оновлено 11:16. У СБУ додали, що оборудка полягала у залученні керівництвом аеропорту до ремонту афільованих комерційних структур та проєктної організації.

"Співробітники спецслужби встановили, що учасники схеми штучно завищили ціни на будівельні матеріали і виконання робіт підрядниками. За результатами проведення товарознавчої, будівельної та судово- економічної експертиз сума збитків держави через незаконні дії фігурантів становить понад 5,3 мільйона гривень", – заявили в Службі безпеки України.

Лашин очолює адміністрацію аеропорту з 2013 року. Контракт з ним було продовжено до вересня 2020.

Нагадаємо, у липні 2019 президент Володимир Зеленський під час візиту в рідне місто домовився з міською владою про будівництво нового терміналу аеропорту в Кривому Розі. Зеленський зазначив, що аеропорт "Кривий Ріг" зараз схожий на шпаківню.