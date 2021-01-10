"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі

АТ "Лубнигаз" просить правоохоронні органи перевірити колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород".

Про це повідомила пресслужба "Лубнигаз".

"Мосійчук на своїй сторінці у фейсбук перший повідомив про те, що вибух - спрямована диверсія та звинуватив свого опонента підприємство "Лубнигаз", яке Мосійчук намагається захопити не перший рік.Ці брехливі звинувачення пролунали набагато ранiше, нiж власник газопроводу “Укртрансгаз" або ДСНС взагалі проінформували про сам факт аварiї, не кажучи вже про можливі причини", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Ігор Мосійчук категорично не погодився із цією заявою.

"ПАТ "Лубнигаз" звинуватив мене в диверсії тобто підриві магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" вчора під моїми рідними Лубнами.А причина дуже проста! Вчора в полі під Лубнами дійсно мала місце диверсія! Під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" відбувалася несанкціонована врізка в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшому продажу на своїх незаконних заправках в Лубнах які створив та кришує директор ТД "Лубнигаз", громадянин РФ Максим Дунін", - написав Мосійчук.

Нагадаємо, на місці аварії газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” у Полтавській області створено оперативний штаб, який працює цілодобово.

9 січня о 15: 50 у полі, поблизу с. Калайдинці, Лубенського району на Полтавщині внаслідок розгерметизації магістрального газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” (діаметром 1 400 мм) стався вибух з послідуючим факельним горінням.

О 16:05 було перекрито подачу газу до газопроводу.

Жертв та постраждалих немає.

Унаслідок відключення ГРС «Вишневе», припинено газопостачання 17 населених пунктів Лубенського району.

Станом на 21:45 було припинено газопостачання близько 3,5 тис. абонентів.