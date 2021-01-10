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У Карпатах постраждали четверо лижників, серед них – два 9-річні хлопці

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу.

У Карпатах постраждали четверо лижників, серед них – два 9-річні хлопці

На Львівщині у Карпатах травмувалися чотири туристи-лижники.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На лижних трасах гори Тростян 33-річний турист з Миколаєва травмував ліву ногу, а 9-річний хлопець з Дніпра – праву ногу.

Водночас, на горі Високий Верх надано допомогу 42-річній лижниці з Києва, яка пошкодила ліву ногу, а 9-річний одесит травмував спину.

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам.

У ДСНС закликали бути обережними під час проведення дозвілля у горах.

Вони просять лижників дотримуватися безпечної швидкості, не зловживати спиртними напоями під час катання і одягати захисне спорядження.

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