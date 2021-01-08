Пожежа сталася через загорання ємності з бітумом, повідомили у ДСНС.

Фото: пресслужба ДСНС

У Миколаївській області триває ліквідація пожежі на території нафтобази.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“8 січня о 13:09 поблизу станції Горохівка Вітовського району на території нафтобази сталося загорання ємності з бітумом 50 м куб”, – йдеться у повідомленні.

Для ліквідації пожежі рятувальники застосували пінні стволи. О 13:50 пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Фото: пресслужба ДСНС

“До гасіння залучено 50 чол. особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС”, – йдеться у повідомленні.

Оновленння 15:37. Вогнеборці ліквідували пожежу на території нафтобази в Миколаївській області.

“О 13:50 пожежу на території нафтобази локалізовано, а о 14:45 – ліквідовано”, – повідомили рятувальники.

Попередньо жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: пресслужба ДСНС

Нагадаємо, 7 грудня в Україні виникло 105 пожеж, у яких загинули 5 людей, ще 5 отримали травми та опіки різного ступеня важкості.

За добу підрозділи ДСНС здійснили 856 виїздів: у результаті вжитих заходів врятовано 4 особи, 51 будівлю та 6 одиниць автотракторної техніки.