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Сьогодні окупанти на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню

Противник відкривав вогонь з мінометів та гранатометів поблизу Водяного.

Сьогодні окупанти на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню
Фото: ua.112.ua

Від початку поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба ООС.

Так, на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає

Протягом минулої доби, 7 січня, було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою ворог застосовував в бік українських позицій ручний протитанковий гранатомет, біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає.

Нагадаємо, протягом доби 6 січня на Донбасі зафіксовано три порушення режиму тиші з боку окупантів.

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