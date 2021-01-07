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У Запоріжжі сталася пожежа на вантажному судні, постраждав механік

Чоловік отримав опіки обличчя та кінцівок.

У Запоріжжі сталася пожежа на вантажному судні, постраждав механік
Фото: zp.npu.gov.ua

У Запоріжжі працівники водної поліції надали допомогу чоловікові, постраждалому при пожежі на вантажному судні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Отримавши виклик на допомогу, поліцейські та працівники Державної служби надзвичайних ситуацій отримали повідомлення, що в акваторії річки Дніпро біля південної частини острова Хортиця на борту вантажного судна сталася пожежа.

Працівники поліції спільно зі спеціалістами ДСНС на службовому катері  виїхали на місце події.

"Попередньо встановлено, що на борту порожнього вантажного судна «DAISY» сполученням «Дніпро – Херсон» в приміщенні каюти сталося замикання електропроводки, що призвело до пожежі. В цей час на борту судна знаходився капітан та механік, 1986 року народження. Останній отримав опіки обличчя та кінцівок другого ступеня", - йдеться у повідомленні.

Фото: zp.npu.gov.ua

Прибувши на місце, спеціалісти ДСНС локалізували пожежу, після чого працівники водної поліції евакуювали постраждалих і доставили до місцевої лікарні. За даним фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, уночі 6 січня в селі Поляниця на Прикарпатті згорів готель "Салют Буковель", у якому проживало 25 людей.

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