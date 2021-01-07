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Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі

Серед військових бойових втрат немає.

Окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левин

З початку доби 7 січня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Луганского ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності  угруповання "Схід" збройні формування РЯ вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Авдіївка.

Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Нагадаємо, протягом доби 6 січня на Донбасі зафіксовано три порушення режиму тиші з боку окупантів.

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