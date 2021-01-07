На Харківщині мітингувальники перекривали дорогу через підвищення тарифів на газ

У протесті взяли участь близько 40 людей.

Фото: kh.ukravtodor.gov.ua

Харківській області в м. Валки протестувальники перекривали дорогу М-03 через підвищення тарифів на газ.

Акція була запланована тривалістю з 12 по 13 годину, повідомили на сайті "Укравтодору" Харківщини.

"У зв’язку з проведенням акції протесту через підвищення цін на газ та його транспортування, громадяни планують перекривати державну дорогу М-03 Київ-Харків-Довжанський у м. Валки біля поста поліції о 12:00 годині", - йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що участь в протесті взяли близько 40 людей. Вони ходили по пішохідному переходу з метою висловлення протесту проти зростання тарифів.

Фото: hk.npu.gov.ua

Наразі протест закінчено, порушень громадського порядку не було.

Нагадаємо, що 4 січня у Полтавській області поблизу села Засулля протестувальники перекривали трасу "Київ-Харків". Люди вимагали знизити тарифи на газ.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні 2020-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.