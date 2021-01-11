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Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки. Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

З початку поточної доби, 11 січня, в районі проведення ООС спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 січня, на переважній більшості ділянок у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша. Однак було зафіксоване одне порушення - у передмісті Авдіївки бойовики відкрили вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

9 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Окупанти стріляли біля Водяного і Луганського.

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