Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

У Хмельницькій області автомобіль злетів у кювет, у ДТП загинув 25-річний чоловік

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“8 січня о 14:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Шатава Дунаєвецького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ 21099 злетів у кювет”, – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники 12 Державної пожежно-рятувальної частини, які відімкнули клеми автомобіля від живлення, аби не допустити загоряння, та деблокували загиблого.

Внаслідок ДТП 25-річний водій автівки загинув на місці.

Причину аварії наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Теофіпольському районі Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей і постраждала неповнолітня дитина.