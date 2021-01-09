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На Хмельниччині автомобіль злетів у кювет, загинув 25-річний водій

Причину ДТП наразі з’ясовують правоохоронці.

Фото: ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

У Хмельницькій області автомобіль злетів у кювет, у ДТП загинув 25-річний чоловік

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“8 січня о 14:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Шатава Дунаєвецького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ 21099 злетів у кювет”, – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники 12 Державної пожежно-рятувальної частини, які відімкнули клеми автомобіля від живлення, аби не допустити загоряння, та деблокували загиблого.

Внаслідок ДТП 25-річний водій автівки загинув на місці.

Причину аварії наразі з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Теофіпольському районі Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє людей і постраждала неповнолітня дитина.

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