СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні

За версією слідства, група осіб переправила в Україну отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну, зберігання та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі СБУ.

"Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускали отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer", - заявили у спецслужбі.

Розслідуванням перевіряються обставини застосування цих засобів, вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами.

В Єдиний реєстр досудового розслідування 06 січня 2021 року внесено відомості за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 321 КК України: "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Вакцинація від ковіду в Україні, на відміну від багатьох країн, офіційно ще не почалася. Очікується, що держава отримає препарат за ініціативою COVAX у першому кварталі цього року. Також Україна замовила китайську вакцину Sinovac, першу партію доставлять протягом 30 днів після реєстрації препарату.

У ЗМІ повідомляли, що наприкінці грудня чартерним рейсом в Україну нібито доставили вакцину Pfizer/BioNTech, а щепилися нею українські чиновники, які заплатили 2500 євро при реальній вартості в 15,50 євро за дозу для країн ЄС. Одним з уже щеплених називали прем'єра Дениса Шмигаля.

Країну, з якої нібито доставили препарат, не називали, проте згадували про "ізраїльських розслідувачів".

Міністерство охорони здорорв'я Ізраїлю виключає можливість контрабанди чи прихованого транспортування вакцини зі своєї території.

Денис Шмигаль заперечив, що вакцинувався, та закликав МОЗ і МВС перевірити викладену в ЗМІ інформацію.