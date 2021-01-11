На Львівщині зафіксували невеликий землетрус

Землетрус такої потужності не відчувається на поверхні.

10 січня в районі с. Луки Самбірського району, що на Львівщині, зафіксували підземний поштовх магнітудою 1,9 бала.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"10 січня о 13 год. 13 хв. у районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала", –йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що поштовх відбувся без негативних наслідків, тобто не відчувався людиною на поверхні.

Нагадаємо, у Закарпатській області 3 січня зафіксували землетрус магнітудою 1,8 бала. Землетрус такої потужності не відчувався на поверхні.

У грудні 2020-го потужні землетруси спостерігали одразу в декількох європейських країнах. У Хорватії підземні поштовхи відбувалися декілька днів поспіль. А за ніч 3 січня у фінському місті Коувола трапилося одразу 10 землетрусів.