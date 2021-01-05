Чотирьом чиновникам Львівської ОДА повідомили про підозру в розтраті 3,2 млн гривень

До схеми були долучені директор та заступник фірми-підрядника, що проводила будівельні роботи.

Колишньому керівнику управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації та ще трьом посадовцям оголосили про підозру у привласненні 3,2 млн гривень.

За версією слідства, службовці спеціально завищували вартість будівництва амбулаторій і спорткомплексу в області і разом з підрядником розтратили з бюджету 3,2 млн гривень, передає ZAXID.NET.

Як повідомили в обласній прокуратурі, у період з листопада 2018 року до березня 2020 року четверо службовців Львівської ОДА вносили неправдиву інформацію в офіційні документи щодо обсягів та вартості робіт з будівництва та ремонту 3 об’єктів на території області.

На підставі погоджених та затверджених посадовцями ЛОДА документів на рахунки компанії-виконавцю робіт перерахували гроші. Внаслідок завищення вартості робіт обласному бюджету завдано збитків на 3,2 млн грн.

У пресслужбі Національної поліції уточнили, що йдеться про колишнього керівника управління капітального будівництва Олега Пелиха та його підлеглих. Окрім того, до схеми були долучені директор та заступник фірми-підрядника, що проводила будівельні роботи.

"Дана комерційна структура виконувала роботи з будівництва дитячої туристичної бази та двох амбулаторій первинної медицини та первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Загальний кошторис робіт склав 25,7 мільйона гривень", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, в грудні Нацполіція викрила на Черкащині розтрату 7 млн грн, виділених на ремонт доріг.