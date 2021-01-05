Судді Івано-Франківського міського суду спалили автомобіль

Судді Івано-Франківського міського суду Ользі Бабій спалили автомобіль у дворі багатоповерхового будинку в обласному центрі. Про це суддя 4 січня повідомила у Вищу раду правосуддя, передає ZAXID.NET.

"Суддя Івано-Франківського міського суду Ольга Бабій повідомила у Вищу раду правосуддя, що о 23:56 у неділю, 2 січня, невідомий спалив її автомобіль Nissan Qashqai 2012 року випуску. Інцидент стався у дворі багатоповерхового будинку в Івано-Франківську. Внаслідок підпалу автомобіль судді повністю згорів", - сказано в повідомленні.

За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі згоріла частина автомобіля Volkswagen, припаркованого поруч.

3 січня місцева поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

У листопаді 2020 року Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо Ольги Бабій за скаргою одного з фігурантів кримінального провадження.

Нагадаємо, торік у грудні у Львові невідомі спалили автівку детектива НАБУ.

У січні 2020 у січні у Львові спалили автомобіль Mitsubishi Colt, який належав місцевій кореспондентці української служби "Радіо Свобода" Галині Терещук та її чоловікові, журналістові Василю Терещуку. Правоохоронці в Одесі затримали підозрюваного в підпалі, 19-річного жителя Хмельницького. Також журналісти оприлюднили відео підпалу автомобіля Терещуків. На ньому видно, як чоловік кладе на лобове скло автомобіля журналістки пакети, підпалює їх і тікає.

У лютому СБУ встановила замовника підпалу авто журналістки - це мешканець Львова, раніше судимий і відомий у кримінальних колах схемами контрабанди та розкрадання палива з місцевої залізниці. За однією з версій слідства, до організації підпалу він залучив працівника Франківського відділення поліції ГУ Нацполіції у Львівській області.