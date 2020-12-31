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У справі про вибухи боєприпасів під Маріуполем оголосили підозру

Екскомандира військової частини підозрюють у халатності, через яку завдано 121 млн грн збитків.

У справі про вибухи боєприпасів під Маріуполем оголосили підозру
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило підозру у справі про вибухи на складі боєприпасів під Маріуполем Донецької області у вересні 2017 року.

Підозру повідомили колишньому командиру військової частини, яка дислокується в Маріуполі. Його підозрюють у недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, інформує пресслужба ДБР.

За даними слідства, він не забезпечив пожежну безпеку на польовому артилерійському складі в зоні АТО, покіс трави, облаштування мінералізованої смуги. ДБР стверджує, що це призвело до того, що пожежа на полі перекинулася на територію складу і спровокувала вибухи.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

"У результаті на складі були знищені боєприпаси різного типу та калібру, а також пошкоджені домоволодіння місцевих жителів, чим завдано збитків на суму понад 121 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Нагадаємо, пожежа на складі боєприпасів за півтора кілометра від села Новоянисоль (Донецька область, близько 30 км від Маріуполя) почалася 22 вересня 2017 року і була погашена до ранку наступного дня. Вибухи спричинили пожежі в сусідньому селі.

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