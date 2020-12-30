В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення голови КСУ є законним

Офіс Генерального прокурора вважає, що відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відбулося згідно вимог чинного законодавства.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Офісу Генпрокурора.

В офісі генпрокурора вважають, що позиція Правового департаменту Секретаріату КСУ з приводу того, що положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України не поширюються на суддів Конституційного Суду України і не можуть бути застосовані до них - необґрунтована.

"Законодавство України потрібно застосовувати комплексно з урахуванням його бланкетних норм, які містяться у профільних кодексах та спеціальних законах. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України чи звільнення судді Конституційного Суду України з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду України у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

У Офісі Генпрокурора зазначили, що відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства, що закріплений у системі заходів забезпечення кримінального провадження. Порядок застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади містить як загальні норми, так і спеціальні, які стосуються суддів, а також осіб, що призначаються Президентом України.

"Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України, у тому числі під час здійснення відносно них кримінального провадження, передбачені у Конституції України, Законі України "Про Конституційний Суд України" та Кримінальному процесуальному кодексі України. У зв’язку з цим Президент України, розглянувши клопотання в.о. Генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, прийняв законний Указ у відповідності до вимог чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні.

21 грудня "Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який знаходиться у розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

28 грудня Офіс генпрокурора поштою направив голові КСУ Тупицькому повідомлення про підозру, оскільки Тупицький не з’явився для проведення процесуальних дій. Главу Конституційного суду України підозрюють у підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

29 грудня президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні. Після цього президент підписав указ про відсторонення Тупицького з посади на два місяці.