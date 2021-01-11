"Укрзалізниця" запускає чат-боти з продажу квитків у Viber та Telegram

Чат-бот запускається у співпраці з платіжною системою Visa.

"Укрзалізниця" працює над запуском власного чат-бота з функцією продажу квитків у месенджерах Viber і Telegram.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

Згідно з анонсом компанії, чат-бот запускається у співпраці з платіжною системою Visa і технологічним партнером - компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

"Укрзалізниця" також анонсувала пресконференцію щодо запуску зазначених чат-ботів.

Раніше у месенджерах Telegram, Viber і мессенджері Facebook у вигляді чат-бота працював український сервіс пошуку квитків RailwayBot.

Нагадаємо, у жовтні минулого року "Укрзалізниця" заявила про намір знизити ціни на деякі квитки для пасажирів та не збільшувати їх на початку 2021 року.