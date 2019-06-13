"Укрзализныця" предупреждает о сбоях на сайте по покупке билетов из-за большой нагрузки

Специалисты принимают все меры для устранения недостатков.

"Укрзализныця" предупреждает пассажиров о том, что в связи большой нагрузкой сервис покупки билетов онлайн booking.uz.gov.ua работает со сбоями.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможные временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, с 20 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 поездов, которые в летний период будут курсировать к морским курортам в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне.

Также "УЗ" назначила шесть дополнительных поездов на праздники Троицы и День Конституции Украины.

Во время новогодних праздников "УЗ" второй год подряд вводила ограничения на возврат билетов через интернет, чтобы избежать их перепродажи спекулянтами.