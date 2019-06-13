"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укрзализныця" предупреждает о сбоях на сайте по покупке билетов из-за большой нагрузки

Специалисты принимают все меры для устранения недостатков.

"Укрзализныця" предупреждает о сбоях на сайте по покупке билетов из-за большой нагрузки
Фото: ubr.ua

"Укрзализныця" предупреждает пассажиров о том, что в связи большой нагрузкой сервис покупки билетов онлайн booking.uz.gov.ua работает со сбоями.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможные временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, с 20 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 поездов, которые в летний период будут курсировать к морским курортам в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне.

Также "УЗ" назначила шесть дополнительных поездов на праздники Троицы и День Конституции Украины.

Во время новогодних праздников "УЗ" второй год подряд вводила ограничения на возврат билетов через интернет, чтобы избежать их перепродажи спекулянтами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также