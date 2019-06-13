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Со Львовского авиаремонтного завода взыскали 2,9 млн гривен за несвоевременный ремонт двух МиГ-29

В марте 2018 года между Минобороны и предприятием был заключен договор о модернизации двух самолетов МиГ-29.

Со Львовского авиаремонтного завода взыскали 2,9 млн гривен за несвоевременный ремонт двух МиГ-29
Истребитель МИГ-29
Фото: www.ukrfalcons.com

Хозяйственный суд Киева частично удовлетвоил иск Военной прокуратуры Западного региона и принял решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" в госбюджет Украины 2,9 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что в марте 2018 года между оборонным ведомством и заводом был заключен договор о модернизации двух самолетов МиГ-29. В связи с нарушением сроков выполнения работ, исполнитель должен был уплатить штраф, но указанные обязательства в добровольном порядке не выполнил.

"Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой был заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку сроков модернизации военной техники. Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие уплатить указанные средства", - сообщили в ГПУ.

Напомним, истребитель МиГ-29 вместе с Су-27 - основной боевой самолет Воздушных сил Украины.

В августе прошлого года Львовский г авиационно-ремонтный завод модернизировал два истребителя МиГ-29 до МиГ-29МУ1 и передал их военным.

Всего за 2018 год украинская армия получила около 50 отремонтированных и модернизированных самолетов и вертолетов.

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