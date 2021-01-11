У МОЗ розповіли, чи будуть в Україні видавати COVID-паспорти

Поки що вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.

Питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації від COVID, перебуває на контролі, однак, на сьогодні ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.

Про це "РБК-Україна" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, більшість країн під час пандемії скористалися ст. 31 Міжнародних медико-санітарних правил і встановили додаткові вимоги для перетину кордону. В Україні, наприклад, вимагають поліс медичного страхування, яке покриває лікування від коронавірусної хвороби, а також пройти 14-денну ізоляцію або показати негативний ПЛР-тест.

Ляшко зазначив, що після появи вакцини деякі країни розглядають можливість вимагати COVID-паспорт замість нинішніх умов.

"В Україні це питання також знаходиться на контролі, але поки не впроваджується, оскільки ми ще збираємо додаткову інформацію, яка буде гарантувати те, що вакцинована від COVID-19 особа більше не здатна інфікувати інших людей", –наголосив Ляшко.

Він також додав, що правила дозволяють видавати свідоцтво про вакцинацію тільки в тому випадку, коли використовується препарат, схвалений ВООЗ.

"Тому ніяких "супутників" (російська вакцина "Супутник V", - ред.)", – зазначив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що паспорти вакцинації від коронавірусу запроваджує Данія. Такий документ необхідний для подорожей за кордон.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписало українське фармпідприємство "Лекхім".