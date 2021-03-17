ЄС запровадить сертифікати для перехворілих на ковід і вакцинованих

Європейський Союз запустить систему COVID-сертифікатів, які дадуть можливість подорожувати тим, хто зробив щеплення проти коронавірусу і хто перехворів.

Про це повідомляють на сайті Європейської комісії.

Так, доказом вакцинації, негативного тесту на COVID-19 або одужання буде "зелений" сертифікат.

Його видаватимуть в електронному вигляді або паперовому. Він міститиме QR-код з усією необхідною інформацією.

"Усі люди - вакциновані і невакциновані - повинні користуватися цифровим "зеленим сертифікатом" під час поїздок до ЄС. Щоб запобігти дискримінації осіб, які не були вакциновані, Єврокомісія пропонує створити не лише сертифікати про щеплення, але також сертифікати тестів і сертифікати для осіб, які вилікувалися від COVID-19", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше один із керівників Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що запровадження так званих "паспортів вакцинації" для міжнародних подорожей викликає численні занепокоєння, у тому числі етичні. Він додав, що вимагати доказів вакцинації в людей, які з різних причин не можуть зробити щеплення, несправедливо. На думку ВООЗ, це може призвести до посилення нерівності у світі.

У середині лютого в Ізраїлі заявили, що введуть "зелений паспорт" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу або вже перехворів. Власники такого документа зможуть відвідувати спортзали, басейни, виставки та жити в готелях.

Дискусії з питання запровадження "паспорта вакцинації" також тривають у ЄС.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Європа не відкриє кордони для невакцинованих від ковіду.