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США наступного тижня можуть оголосити про санкції щодо Росії через втручання у вибори - CNN

Іран також, ймовірно, буде підданий санкціям, йдеться у повідомленні.

США наступного тижня можуть оголосити про санкції щодо Росії через втручання у вибори - CNN
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати наступного тижня оголосять про запровадження нових санкцій щодо Росії через її ймовірне втручання в президентські вибори в США 2020 року.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназванихчиновників США.

Іран також, ймовірно, буде підданий санкціям, йдеться у повідомленні.

У звіті, оприлюдненому у вівторок, представники американської розвідки зазначають, що президент Росії Володимир Путін знав і, ймовірно, скерував російські зусилля для впливу на президентську кампанію США на користь колишнього президента Дональда Трампа, "введенням в оману або необґрунтованими звинуваченнями" проти кандидата Джо Байдена.

В 15-сторінковому звіті, оприлюдненому Управлінням директора Національної розвідки, йдеться про те, що союзники Трампа зіграли на руку Москві, підкріплюючі критику Байдена твердженнями українських діячів, пов'язаних з Росією, напередодні виборів 3 листопада. Байден переміг республіканця Трампа і став президентом 20 січня.

Відповідаючи на запитання щодо звіту, чиновник адміністрації Байдена на умовах анонімності завив, що президенту "було ясно", що Сполучені Штати реагуватимуть на дестабілізуючі дії РФ.

"Ви вже бачили, як ми вживаємо низку дій у відповідь на застосування Росією хімічної зброї при спробі вбивства Олексія Навального. Скоро буде більше", - заявив чиновник.

Нагадаємо, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом".

Під санкції потрапили народний депутат України зі "Слуги народу" Олександр Дубінський, колишній народний депутат Олександр Онищенко, колишній прокурор Костянтин Кулик, помічники Деркача Антон Симоненко та Дмитро Ковальчук, колишній працівник посольства США в Україні Андрій Теліженко та політолог Петро Журавель.

Крім того, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній "Ера-Медіа", "Інформаційного агентства Онлі Н’юз", "Скептик" та сайту Nabuleaks.

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