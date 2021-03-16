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"Роскомнагляд" пригрозив через місяць заблокувати роботу Twitter

Поки що відомство "не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту".

"Роскомнагляд" пригрозив через місяць заблокувати роботу Twitter
Фото: EPA/UPG

"Роскомнагляд" погрожує заблокувати через місяць роботу Twitter у Росії, якщо платформа відмовиться видалити заборонену інформацію.

Про це у вівторок повідомили російські інформагентства з посиланням на заступника голови відомства Вадима Суботіна, передає Радіо Свобода.

За його словами, поки що відомство "не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту".

"Якщо справа так піде і далі, то через місяць він буде заблокований в позасудовому порядку", – заявив чиновник.

Як повідомляли, у Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter. "Роскомнагляд" заявив, що "інтернет-сервісом Twitter у період з 2017 до нині не видаляється контент, який схиляє неповнолітніх до самогубств, містить дитячу порнографію та інформацію про вживання наркотичних речовин".

Reuters підкреслює, що Twitter, як і інші американські соцмережі, широко використовується союзниками опозиціонера Олексія Навального. 

Нагадаємо, що у березні соціальна мережа Facebook заблокувала повідомлення російських ЗМІ про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи". Як джерело журналісти використовували пресреліз Слідчого комітету. 

У Росії у відповідь на блокування також пригрозили "санкціями".

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