"Роскомнагляд" пригрозив через місяць заблокувати роботу Twitter

Поки що відомство "не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту".

"Роскомнагляд" погрожує заблокувати через місяць роботу Twitter у Росії, якщо платформа відмовиться видалити заборонену інформацію.

Про це у вівторок повідомили російські інформагентства з посиланням на заступника голови відомства Вадима Суботіна, передає Радіо Свобода.

За його словами, поки що відомство "не фіксує конкретних кроків Twitter з видалення забороненого контенту".

"Якщо справа так піде і далі, то через місяць він буде заблокований в позасудовому порядку", – заявив чиновник.

Як повідомляли, у Росії з 10 березня почали уповільнювати швидкість роботи Twitter. "Роскомнагляд" заявив, що "інтернет-сервісом Twitter у період з 2017 до нині не видаляється контент, який схиляє неповнолітніх до самогубств, містить дитячу порнографію та інформацію про вживання наркотичних речовин".

Reuters підкреслює, що Twitter, як і інші американські соцмережі, широко використовується союзниками опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, що у березні соціальна мережа Facebook заблокувала повідомлення російських ЗМІ про затримання у Воронежі "прихильників української молодіжної радикальної групи". Як джерело журналісти використовували пресреліз Слідчого комітету.

У Росії у відповідь на блокування також пригрозили "санкціями".