99-річного принца Філіпа виписали з лікарні після найтривалішої госпіталізації

99-річний чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп покинув лікарню Едуарда VII в центрі Лондона, де провів чотири тижні, повідомляє ВВС.

Він потрапив туди 16 лютого. Подробиці його хвороби не розкривалися.

Пізніше стало відомо, що принц Філіп переніс неуточнену кардіологічну процедуру в інший лондонській лікарні - Святого Варфоломія, після чого повернувся в клініку Едуарда VII.

Загалом герцог провів у стаціонарі 28 днів - це найтриваліша госпіталізація в його житті.

Букінгемський палац повідомляв, що з коронавірусом хвороба чоловіка королеви не пов'язана.

Госпіталізація принца Філіпа збіглася у часі зі скандальним інтерв'ю принца Гаррі та Меган, які розповіли багато суперечливих речей про британську королівську родину.

7 березня американський телеканал CBS показав двогодинну розмову Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл. Американка Маркл розказала, що в королівській родині точилися розмови про колір шкіри їхнього сина Арчі, який став першим небілим членом цієї сім'ї.

Наступного дня телеведуча запевнила, що слова Меган Маркл про расизм у королівській родині не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

Букінгемський палац 9 березня заявив, що королівська родина серйозно ставиться до проблем, з якими пара зіткнулася після весілля. Принц Вільям відкинув звинувачення в расизмі на адресу королівської родини.

Букінгемський палац вирішив найняти юристів для розслідування скарг на Меган Маркл. Співробітники палацу неодноразово скаржилися, що герцогиня Сассекська знущалася з персоналу.