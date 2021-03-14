Британія має збільшити здатність проведення кібератак, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що країна повинна нарощувати свої можливості для здійснення кібератак на іноземних ворогів.

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок Джонсон повинен представити парламенту довгостроковий огляд стратегії національної безпеки, який, як повідомляють ЗМІ, може призвести до скорочення чисельності британських збройних сил.

Джонсон заявив, що Національні кібернетичні сили Британії (NCF), які включають розвідників, оборонних працівників та науковців, матимуть постійну базу в північній Англії.

NCF націлений на загрози, включаючи іноземні системи ППО та мобільні телефони людей, яких уряд розглядає як серйозних злочинців або терористів.

Відомство було створене минулого року разом із спеціальним армійським полком, орієнтованим на кібервійну. У 2016 році був створений Національний центр кібербезпеки, який консультував уряд та громадськість щодо зменшення ризику кібератак.

У 2019 році Великобританія витратила на оборону 59 мільярдів доларів, або 2,1% національного доходу - більше, ніж будь-яка інша велика європейська країна, але значно нижче 3,5% доходу, витраченого США.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена може сформувати цільову групу для боротьби з масштабними кібератаками, "пов'язаними з Китаєм".