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Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо

Прем’єр відреагував на обвинувачення британського королівського двору у расизмі.

Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо

Канада відкрита до обговорення можливої зміни форми правління, але наразі це не на часі, зважаючи на глобальну пандемію COVID-19.

Таку думку під час пресконференції в Оттаві висловив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, відповідаючи на запитання про можливий розрив зв’язків із Британською монархією на тлі обвинувачень британського королівського двору у системному расизмі.

“Я бажаю усім членам королівської родини усього найкращого, однак я зосереджений на подоланні цієї пандемії. Якщо люди пізніше матимуть бажання обговорити конституційні зміни та перелаштування системи урядування, - добре, ці дискусії можна вести. Але зараз я цього не робитиму”, - цитує Трюдо агентство "Укрінформ".

За його словами, він “розуміє, чому деякі люди хочуть вести конституційні дискусії, але не братиме зараз у них участі”. “Все, що ми робимо кожного дня заради убезпечення канадців, якомога швидшої доставки сюди вакцин та щеплення канадців - у центрі нашої уваги, разом із підготовкою економіки до якомога швидшого відновлення”, - підсумував глава уряду.

Як відомо, Канада входить до Британської співдружності, визнаючи королеву Великобританії главою держави.

7 березня американський телеканал CBS показав двогодинну розмову Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл. Американка Маркл розказала, що в королівській родині точилися розмови про колір шкіри їхнього сина Арчі, який став першим небілим членом цієї сім'ї.

Наступного дня телеведуча запевнила, що слова Меган Маркл про расизм у королівській родині не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

Букінгемський палац 9 березня заявив, що королівська родина серйозно ставиться до проблем, з якими пара зіткнулася після весілля. Принц Вільям відкинув звинувачення в расизмі на адресу королівської родини.

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