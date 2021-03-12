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ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson

Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.

ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини Johnson & Johnson
Фото: myseldon.com

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дозволила екстрене застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Про це йдетьсяу повідомленні на сайті ВООЗ.

“Кожен новий, безпечний та ефективний засіб проти коронавірусу – це подальший крок до контролю над пандемією”, – зазначив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Схвалення з боку ВООЗ дозволяє розпочати розповсюдження вакцини Johnson & Johnson в межах глобального механізму COVAX.

15 лютого ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca.

23 лютого Україна отримала 500 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Через день в Україні стартувала кампанія вакцинації.

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