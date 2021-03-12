Міннеаполіс погодився сплатити 27 мільйонів доларів родині Джорджа Флойда

У позові стверджувалося, що офіцери порушили права Флойда при звтриманні.

Міська рада Міннеаполісу одноголосно підтримала виплату 27 мільйонів доларів в рамках врегулювання позову родині Джорджа Флойда, вбитого поліцейськими при затриманні минулого року.

Про це повідомляє Aljazeera.

У липні сім'я Флойда подала позов до міста та чотирьох поліцейських, яких звинувачують у його смерті у травні минулого року. У позові стверджувалося, що офіцери порушили права Флойда при затриманні. Позивачі також стверджували, що місто дозволило культурі необгрунтованої сили, расизму та безкарності процвітати в рядах поліції.

Сестра Флойда, Бріджит Флойд, повідомила у своїй заяві, що вона та її сім'я "задоволені тим, що ця частина нашого трагічного шляху до правосуддя для мого брата Джорджа вирішена".

"Хоча наші серця розбиті, ми втішені, знаючи, що навіть у смерті Джордж Флойд показав світові, як жити", - йдеться в її заяві.

Нагадаємо, Джордж Флойд помер в лікарні Міннеаполіса 25 травня після того, як під час затримання поліцейський натиснув йому коліном на горло. Флойда заарештували за підозрою у використанні підробленої купюри в 20 доларів США для покупки сигарет у продуктовому магазині.

Фото: media1.s-nbcnews.com Задержание Флойда

Після смерті темношкірого чоловіка в Міннесоті почалися акції протесту і безлади. Спочатку в Міннеаполісі ввели режим НС, потім мер міста встановив з вечора п'ятниці комендантську годину. Президент Дональд Трамп надіслав до штату Міннесота війська національної гвардії.