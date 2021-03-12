У Нью-Йорку почали розслідування щодо імпічменту губернатора штату Ендрю Куомо, якого звинуватили в домаганнях

Законодавці штату Нью-Йорк почали розслідування імпічменту губернатора Ендрю Куомо (Демократична партія), якого декілька жінок звинуватили в сексуальних домаганнях.

Після тригодинного екстреного засідання Асамблея штату оголосила, що надасть судовому комітету широкі повноваження для розслідування харасменту з боку губернатора, зокрема щодо сексуальних переслідувань жінок і можливих неправомірних дій його адміністрації, пов'язаних зі смертями від коронавірусу в будинках для літніх. Якщо для відкриття процедуру імпічменту знайдуть достатньо підстав, це стане прецедентом за більш ніж століття. New York Times зазначає, що востаннє імпічмент для губернатора штату Нью-Йорк розглядався понад 100 років тому.

"Повідомлення про звинувачення губернатора є серйозними", - заявив демократ, спікер Асамблеї Карл Е. Хісті. Він додав, що протягом розслідування опитуватимуть свідків і перевірятимуть документи.

У законодавчому органі штату 59 демократів (це 40% членів партії в Асамблеї та Сенаті) підписали заяву з вимогою до Куомо піти у відставку.

Сам Куомо заперечує, що дозволяв собі "недоречно торкатися" співробітниць, але попросив пробачення в жінок, яких міг образити.

У США імпічмент можна оголосити не лише президентові, а й будь-якому державному службовцю. У Нью-Йорку вимагати імпічменту може нижня палата - Асамблея, а Сенат розглядає справу. Не менш ніж 11 губернаторів різних штатів проходили процедуру імпічменту. Дванадцятий губернатор штату Оклахома Лі Крюс уникнув запуску процедури в 1912 році, бо для цього не вистачило одного голосу.

Нагадаємо, що наприкінці лютого дві колишні помічниці губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватили його в сексуальних домаганнях, зокрема в тому, що він торкався їх проти волі. Одна з жінок також розповіла, що її бос ставив дуже особисті питання, приміром, чи мала вона стосунки зі старшими від неї чоловіками. Ендрю Куомо всі звинувачення відкидає. У коментарі The New York Times він підтвердив, що поставив Шарлот Беннет особисті питання, але на його думку, він діяв "по-менторськи".