Принц Вільям відкинув звинувачення в расизмі на адресу королівської родини

Принц Вільям захистив королівську сім'ю від звинувачень у расизмі, які пролунали під час інтерв'ю його брата, принца Гаррі та його дружини Меган Маркл Опрі Вінфрі.

"Ми абсолютно не расистська сім'я", - цитує BBC принца Вільяма.

Під час відвідування школи у Східному Лондоні принц сказав, що ще не говорив зі своїм братом з цього приводу, але збирається.

7 березня американський телеканал CBS показав двогодинну розмову Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл. Американка Маркл розказала, що в королівській родині точилися розмови про колір шкіри їхнього сина Арчі, який став першим небілим членом цієї сім'ї.

"Були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження", - сказала Маркл.

Ні вона, ні принц Гаррі не сказали, хто саме говорив про колір шкіри Арчі, але дали зрозуміти, що це не королева і не її чоловік.

Букінгемський палац 9 березня заявив, що королівська родина серйозно ставиться до проблем, з якими пара зіткнулася після весілля.

"Порушені питання, особливо пов'язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть різнитися, вони сприймаються з усією серйозністю і будуть розглянуті сім'єю приватно", - сказано в заяві палацу.