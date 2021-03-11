Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН

Меж тем наиболее значимое для нас – это обсуждение крымского вопроса вне залов и кулуаров Совета безопасности ООН . А последнее – то, чего истинно жаждет Россия: решить судьбу Украины, отдельно Крыма за закрытыми дверьми глобальных институций; сообразить на пятерых, как ранее предлагала Москва.

12 марта пройдёт заседание членов Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии». Это неформальная встреча, которая созывается по просьбе Украины одним из действующих непостоянных членом Совбеза с тем, чтобы обсудить итоги семи лет оккупации Россией Крыма . Нынешнее мероприятие направлено на то, чтобы решить несколько важных для нас моментов: первый – вернуть крымский вопрос в международную повестку дня; второй – создать антироссийскую коалицию для освобождения полуострова (здесь речь идёт о дальнейшем привлечении иностранных государств к инициативе «Крымская платформа»); третий – поднять темы, касающиеся безопасности не только Украины, но и ряда других стран, регионов.

Фото: ООН/Мануэль Элиас

Зачем Украине «Аррии»

Кто-то скажет, что заседание членов СБ ООН, происходящее по «формуле Аррии», само по себе не важно, что это – чистая формальность, мероприятие, за которым не следует каких бы то ни было решений Организации. Однако те дипломаты, которые действительно работают на полях ООН, прекрасно понимают: подобные встречи позволяют в дальнейшем решить немало проблем.

Для Украины нынешнее заседание важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, мы более не являемся непостоянным членом Совбеза ООН, следовательно, не можем влиять на повестку дня этой структуры, выносить на обсуждение нас интересующие вопросы. Во-вторых, ныне нужно вытащить из небытия крымский вопрос, о котором в мире зачастую стараются умолчать. В-третьих, Украине необходима международная коалиция, которая включится в процесс деоккупации полуострова. А для этого создаются площадки по типу «Крымской платформы» и дополнительный инструментарий к ним прилагающийся, который, к слову, может предоставить ООН.

И предыдущее заседание Совбеза ООН, где пропесочили Россию, и встреча на базе Генассамблеи, которая засвидетельствовала не просто поддержку большинством стран украинского суверенитета, но и потерю РФ своих ключевых союзников – это элементы единой дипломатической и информационной кампании Украины на площадке Организации Объединённых Наций. Будущее собрание по «формуле Аррии» также является её частью.

Фото: UN Photo /Rick Bajornas Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица (в центре)

Украина формирует коалицию

Те, кто следит за деятельностью украинского постоянного представительства в ООН, знают, что Украина каждый год, в марте организовывает подобную встречу, посвящённую Крыму. Почему в марте? Потому что 16 марта 2014 года был проведён противоречащий украинской Конституции «референдум» о присоединении Крыма к России, 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимость Республики Крым, а 18-го числа оккупационные власти полуострова подписали с российским руководством договор о вхождении АРК в состав РФ.

В этом году, 18 марта, Владимир Путин планирует посетить Крым, в частности город Севастополь, страдающий от нехватки пресной воды. Поэтому для украинской стороны в очередной раз было важно загодя на наивысшем международном уровне поднять вопрос Крымского полуострова, напомнить о его оккупации.

Киеву удалось не просто хорошо подготовиться к проведению этого мероприятия. У украинских дипломатов получилось собрать действительно мощную антироссийскую коалицию.

Так уж повелось, что подобную встречу может организовать только член Совбеза ООН. На сей раз ключевым инициатором (совместно с Украиной) выступила Эстония – страна-партнёр, которая ныне готовится к возможной агрессии со стороны России. Среди других государств Совбеза, согласившихся помочь в созыве заседания, – США, Великобритания, Франция, а также Ирландия и Норвегия. Три постоянных члена ООН из пяти поддержали Украину в вопросе возвращения Крыма. Они согласны с тем, что вопрос полуострова не решён, что это – не часть территории РФ.

21 страна стали соорганизаторами встречи по «формуле Аррии». Так, Украине удалось впервые привлечь к подобному мероприятию государства Центральной Америки. Греция, которая ранее всегда воспринималась как пророссийская, вдруг выступила против российской повестки. Впервые, что для многих будет удивительным, Канада решила, что называется, подписаться под украинской инициативой и также выступить коспонсором.

Всё это говорит о том, что обычная встреча, где, как некоторые говорят, ничего не решается, создала реальные возможности для формирования антироссийской коалиции.

Встреча на высоком уровне

Впервые Украине удалось организовать мероприятие по «формуле Аррии» на столь высоком уровне. В заседании примут участие министры иностранных государств. Ранее на подобные встречи приезжали максимум заместители глав внешнеполитических ведомств. Нашу страну будет представлять Дмитрий Кулеба. Среди выступающих от украинской стороны – постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Фото: Укринформ Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (слева), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ( справа) и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время церемонии поднятия крымскотатарского флага на флагштоке у здания МИДа в Киеве 26.06.2020

Также ожидается выступление крымского блогера, который недавно вышел из тюрьмы, куда его незаконно удерживали оккупационные власти. В связи с пандемическими условиями беседа будет проходить дистанционно.

Среди приглашённых докладчиков значится – и это очень интересно – Филипп Карбер. Он – экс-глава департамента по вопросам выработки стратегий Пентагона, бывший советник Генерального секретаря НАТО Уорнера и советник по оборонным вопросам правительств большинства стран – членов Альянса. А ещё он президент фонда «Потомак» (The Potomac Foundation), созданного в 1988 году с тем, чтобы способствовать переходу вооружённых сил стран бывшего СССР и Варшавского договора на стандарты НАТО. Он же провёл полгода на украинском фронте в самом начале российской агрессии на Донбассе. Его участие в данном мероприятии показывает, что Запад обеспокоен теми процессами, которые ныне происходят в Крыму.

В первую очередь речь идёт о милитаризации полуострова, угрозе безопасности Черноморского региона, за чем следуют уже вопросы защиты Средиземноморья, отдельно – союзников по НАТО. Показательно, что его пригласила эстонская сторона. Это в очередной раз говорит о том, что балтийская страна с полной серьёзностью готовится к российской агрессии.

Фото: EPA/UPG

Напомню, ранее разведка Эстонии указала, что Россия планирует нападение на Украину с территории Беларуси, что РФ наращивает военный потенциал для атаки на страны НАТО в Восточной Европе, а также она сообщила, что Москва намеревается изменить политический ландшафт Украины с тем, чтобы мы признали Крым российским.

Ответ России

Среди тем обсуждения инициированного Украиной и Эстонией заседания, конечно же, числятся вопросы нарушения прав человека в Крыму, преследования крымских татар, ограничение свободы слова.

В украинском постпредстве при ООН уверены, что нынешняя встреча, организованная по «формуле Аррии», позволит вернуть крымский вопрос в международную повестку дня. В то же время там ожидают ответного удара со стороны России. Предполагается, что российская сторона организует схожее мероприятие в том же формате. В прошлом году нечто подобное происходило в мае: тогда на заседание были приглашены так называемые представители Крыма. В этот раз, как предполагают в украинском представительстве, РФ может организовать такую встречу в марте.

Тем не менее, представители миссии Украины при ООН сообщили LB.ua, что Киев готовит ответ на подобные действия Москвы.