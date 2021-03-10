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"Повна нісенітниця": в МЗС відреагували на заяви КДБ Білорусі про "зброю з України"

"Влада має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом".

"Повна нісенітниця": в МЗС відреагували на заяви КДБ Білорусі про "зброю з України"

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву голови Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля, який звинуватив Україну в постачанні зброї "для терактів".

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав звинувачення Тертеля "нісенітницею" і закликав припинити лякати білорусів надуманим зовнішнім ворогом.

"Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом", - написав він у своєму Twitter, коментуючи заяву КДБ Білорусі.

Нагадаємо, голова КДБ Білорусі заявив, що з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні. Він також заявив про начебто планування терактів "в тому числі - з загрозою загибелі великої кількості населення". Тертель зазначив, що "дестабілізують" ситуацію також країни Західної Європи, зокрема Польща та Україна.

У грудні минулого року Олександр Лукашенко заявив про нібито викриття групи терористів, яка "тоннами завозила" зброю через територію України і готувала теракти по всій Білорусі. За його словами, мова йде про так звану групу Миколи Автуховича, яку затримали 8 грудня. В МЗС України назвали заяву Лукашенка "черговою інсинуацією, яка "чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу".

Це вже не вперше, коли Лукашенко пов'язує з Україною певні заворушення у своїй країні. У вересні 2020 року він назвав Україну "форпостом політичних провокацій", до цього також говорив, що провокатори потрапляють в Білорусь через сусідні країни.

У 2019 році Лукашенко заявляв, що Білорусь "наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї".

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