Замість відповіді він обійшов журналістів, розприскуючи на них антисептик, після чого покинув конференцію.

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча під час пресконференції 9 березня розприскав антисептик на журналістів.

Відео інциденту опублікувало видання The Sun на своєму YouTube-каналі.

"Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча розпорошив на журналістів дезінфікуючий засіб для рук, щоб уникнути відповідей на питання про останні перестановки в кабінеті міністрів", - йдеться в підписі до відео.

За даними Reuters, таким чином прем'єр відреагував на питання про ймовірні кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Замість відповіді, тримаючи в руках захисну маску для обличчя, він обійшов журналістів, розприскуючи на них антисептичний засіб, після чого покинув конференцію.

Нагадаємо, раніше Прают Чан-Оча на пресконференції, присвяченій Дню захисту дітей, поставив перед журналістами свою картонну фігуру і запропонував ставити питання їй. Правозахисники розкритикували його дії, а в Human Rights Watch заявили, що він продемонстрував "неповагу до критики в ЗМІ і ретельного аналізу".

У березні 2015 року Прают пригрозив, що стратить "брехливих" журналістів. Так він відповів на питання про те, як уряд вчинятиме з тими, хто не дотримується офіційної лінії влади.

Прают Чан-Оча став прем'єр-міністром Таїланду в серпні 2014 року. До цього він займався роботою у військовій сфері: був головою Національної ради з питань миру і порядку, командувачем Королівської армією Таїланду.