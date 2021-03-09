Сьогодні під час мітингу в Єревані учасники протестів повністю заблокували будівлю вірменського парламенту.

Про це повідомляє "Радіо Азутутюн".

Єдиний кандидат на пост прем'єр-міністра від опозиційного "Руху за порятунок вітчизни" Вазген Манукян закликав протестувальників перекрити всі входи в розташовану поряд будівлю Національних зборів. Він наголосив, що не можна допускати туди депутатів.

Після цього ситуація загострилася, і між поліцією та прихильниками опозиції сталася бійка.

Однак, учасникам акції вдалося перекрити вхід до парламенту з боку вулиці Демірчяна, де вони встановили намет.

Координатор мітінгувальників Ішхан Сагателян заявив, що вони не збираються заходити на територію і в приміщення та закликав не піддаватися на провокації.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єра та формування тимчасового уряду на чолі з Вазгеном Манукяном, який через рік проведе дострокові парламентські вибори. При цьому, як обіцяють лідери руху, сам Манукян та його партія брати участь у виборах не будуть.

Нагадаємо, 25 лютого у столиці Вірменії протестувальники перекрили рух на низці центральних проспектів і вулиць і зажадали відставки Пашиняна. Після цього він заявив про спробу військового перевороту.