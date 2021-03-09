Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Зеленський фейковою цитатою Шевченка показав, як працює дезінформація
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Шевченківська премія-2021: Оксана Луцишина, Борис Михайлов, Валентин Васянович – серед лауреатів
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
ГоловнаСвіт

У Єревані протестувальники заблокували будівлю парламенту

Між  поліцією та прихильниками опозиції сталася бійка.

У Єревані протестувальники заблокували будівлю парламенту
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні під час мітингу в Єревані учасники протестів повністю заблокували будівлю вірменського парламенту.

Про це повідомляє  "Радіо Азутутюн".

Єдиний кандидат на пост прем'єр-міністра від опозиційного "Руху за порятунок вітчизни" Вазген Манукян закликав протестувальників перекрити всі входи в розташовану поряд будівлю Національних зборів. Він наголосив, що  не можна допускати туди депутатів.

Після цього ситуація загострилася, і між поліцією та прихильниками опозиції сталася бійка.

Однак, учасникам акції вдалося перекрити вхід до парламенту з боку вулиці Демірчяна, де вони встановили намет.

Координатор мітінгувальників Ішхан Сагателян заявив, що вони не збираються заходити на територію і в приміщення та закликав не піддаватися на провокації.

Учасники мітингу вимагають відставки прем'єра та формування тимчасового уряду на чолі з Вазгеном Манукяном, який через рік проведе дострокові парламентські вибори. При цьому, як обіцяють лідери руху, сам Манукян та його партія брати участь у виборах не будуть.

Нагадаємо, 25 лютого у столиці Вірменії протестувальники перекрили рух на низці центральних проспектів і вулиць і зажадали відставки  Пашиняна. Після цього він заявив про спробу військового перевороту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також