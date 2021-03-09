ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
У Києві відбувся Марш жінок, паралельно пройшла акція "Операція з порятунку феміністок"
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Під дачею Зеленського влаштували акцію на підтримку Стерненка і Антоненка
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Мендель припустила, що санкції проти Коломойського у США можуть бути тільки початком
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина
Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
Помер соліст Одеської опери Олексій Репчинський
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
Правозахисники повідомили, що в ОРДЛО готуються до військових дій
ГоловнаСвіт

Європарламент проголосував за зняття імунітету з лідера сепаратистів Каталонії

Позбавлення Пучдемона імунітету дозволить почати процес його екстрадиції.

Європарламент проголосував за зняття імунітету з лідера сепаратистів Каталонії
Карлес Пучдемон
Фото: EPA\UPG

У вівторок, 9 березня, Європарламент проголосував за зняття імунітету з колишнього президента іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона. Це дозволить почати процес його екстрадиції.

400 законодавців проголосували за зняття імунітету, 248 – проти, 45 – утрималися, передає Радіо Свобода.

Пізніше парламент ухвалить рішення і щодо двох його соратників.

Пучдемона та його соратників розшукують в Іспанії за роль у здійсненій 2017 року спробі проголосити незалежність Каталонії. Пучдемон втік до Бельгії після провалу цієї спроби, а в травні 2019 його було обрано до Європарламенту від Іспанії як представник  каталонських незалежницьких партій.

Після цього, у січні 2020 року, ордер на арешт Пучдемона було припинено бельгійськими судовими органами через імунітет політика як європейського законодавця.

Як повідомляли, на виборах до регіонального парламенту Каталонії, що відбулися 14 лютого перемогли партії, що виступають за незалежність регіону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також