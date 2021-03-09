Європарламент проголосував за зняття імунітету з лідера сепаратистів Каталонії

У вівторок, 9 березня, Європарламент проголосував за зняття імунітету з колишнього президента іспанської Каталонії Карлеса Пучдемона. Це дозволить почати процес його екстрадиції.

400 законодавців проголосували за зняття імунітету, 248 – проти, 45 – утрималися, передає Радіо Свобода.

Пізніше парламент ухвалить рішення і щодо двох його соратників.

Пучдемона та його соратників розшукують в Іспанії за роль у здійсненій 2017 року спробі проголосити незалежність Каталонії. Пучдемон втік до Бельгії після провалу цієї спроби, а в травні 2019 його було обрано до Європарламенту від Іспанії як представник каталонських незалежницьких партій.

Після цього, у січні 2020 року, ордер на арешт Пучдемона було припинено бельгійськими судовими органами через імунітет політика як європейського законодавця.

Як повідомляли, на виборах до регіонального парламенту Каталонії, що відбулися 14 лютого перемогли партії, що виступають за незалежність регіону.