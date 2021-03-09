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Собак Байдена вивезли з Білого дому, бо одна з вівчарок вкусила охоронця

Мейджор був першим собакою в Білому домі, яка була взята з притулку.

Собак Байдена вивезли з Білого дому, бо одна з вівчарок вкусила охоронця
Фото: @joebiden/twitter.com

Німецькі вівчарки президента США Джо Байдена і першої леді Джилл Байден Мейджор і Чемп були вислані з Білого дому. Це сталося після того, як один з собак вкусив співробітника служби безпеки, повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.

Уточнюється, що вівчарка Мейджор вкусив співробітника служби безпеки Білого дому. Про стан потерпілого не повідомляють, проте інцидент був настільки серйозним, що собак змушені були забрати. Їх відправили в будинок Байденів у штаті Делавер.

26 січня стало відомо, що вівчарки Байденів переїхали в офіційну резиденцію президента США. Мейджор став першим собакою в Білому домі, який був взятий з притулку.

Телеканал зазначає, що Мейджору три роки, йому властива неспокійна поведінка. Старшій собаці - Чемпу - вже близько 13 років, у зв'язку з чим він не такий активний. 

Байден відновив традицію мати у Білому домі домашніх тварин, яка зникла за правління Трампа. Той був першим президентом за більш ніж 100 років, у якого не було домашніх улюбленців.

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