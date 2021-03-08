Опра Вінфрі запевнила, що слова Меган Маркл про расизм у королівській родині не стосувалися Єлизавети II

Ні королева, ні принц Філіп не обговорювали колір шкіри правнука.

Телеведуча Опра Вінфрі запевнила, що слова Меган Маркл про расизм у королівській родині не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

Про це вона сказала в ефірі передачі CBS This Morning.

WATCH: @Oprah says “it was not his grandmother nor his grandfather” that were a part of the conversations about Prince Harry & Meghan's baby's skin color. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/LpPLmkUEFR — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

Напередодні цей телеканал показав двогодинну розмову Опри з принцом Гаррі і Меган Маркл. Американка Маркл розказала, що в королівській родині точилися розмови про колір шкіри їх сина Арчі, який став першим небілим членом цієї сім'ї.

"Були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження", - сказала Маркл.

Ні вона, ні принц Гаррі не сказали, хто саме говорив про колір шкіри Арчі.

У понеділок Опра запевнила, що це точно не королева.

"[Гаррі] не назвав мені жодних імен, але він хотів бути певний, що я знаю, що ні його бабця, ні його дід не були частиною цих розмов", - сказала телеведуча.

Вона додала, що Гаррі запевнив її, що ніколи не надасть більше інформації про ці розмови.

Нагадаємо, що британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекської народився хлопчик - Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор. Його бабуся по матері - темношкіра.

Принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати у США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від королівських титулів, держфінансування і торгової марки Sussex Royal.