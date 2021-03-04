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99-річному чоловікові королеви Єлизавети зробили операцію на серці

Він проведе у госпіталі ще кілька днів.

99-річному чоловікові королеви Єлизавети зробили операцію на серці

99-річний чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп переніс кардіологічну операцію в госпіталі Святого Варфоломія в Лондоні.

Букінгемський палац повідомив, що герцог Единбурзький успішно "переніс процедуру" у зв'язку з виявленою у нього раніше кардіологічною проблемою. Зазначається, що 99-річний принц Філіп залишиться в клініці ще на кілька днів, передає ВВС.

У 2011 році принцові Філіпу у Папуортському госпіталі в графстві Кембриджшир було зроблено аортокоронарне шунтування.

16 лютого цього року герцога Единбурзького, якому в червні виповниться 100 років, відвезли на автомобілі з Віндзорського замку в госпіталь Едуарда VII в районі Мерілебон в центральному Лондоні, як було оголошено, в якості запобіжного заходу у зв'язку з легким нездужанням. Конкретну причину не повідомляли, було лише сказано, що вона не мала стосунку до коронавірусу.

1 березня Букінгемський палац поінформував про переведення принца у лондонський госпіталь святого Варфоломія, куди його доставила машина швидкої допомоги. Персонал закривав від журналістів карету "швидкої" великими парасольками.

Госпіталь святого Варфоломія відомий найбільшим у Європі кардіологічним відділенням з 10-ма операційними. Це також найстаріша лікарня Британії, якій в 2023 році виповниться 900 років.

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