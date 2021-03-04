Facebook скасовує заборону на політичну рекламу в США

Тимчасову заборону було введено після виборів у США в листопаді 2020 року.

Соціальна мережа Facebook скасує свою заборону на політичну рекламу, оголошену для США в листопаді 2020 року.

У повідомленні пресслужби Facebook зазначається, що компанія найближчими місяцями планує вивчити роботу політичної рекламі в соцмережі, щоб надалі можна було внести зміни.

"Ми ввели цей тимчасову заборону після виборів (в США) в листопаді 2020 року, щоб уникнути плутанини або зловживань після Дня виборів. На відміну від інших платформ, нам необхідна авторизація та прозорість не тільки для політичної та передвиборчої, а й для соціальної реклами, наша система не відрізняє ці категорії", - йдеться у повідомленні.

Частково заборону на публікацію політичної інформації було знято у грудні, перед другим туром виборів в Сенат Джорджії. Рішення про повне скасування заборони на рекламу було ухвалено в той же день, коли демократи в Палаті представників і в Сенаті опублікували спільну заяву із закликом це зробити.

Компанія Google, яка ввела аналогічну заборону в зв'язку з виборами в США, минулого тижня скасувала це рішення.

Нагадаємо, за даними дослідження руху "Чесно", витрати українських політиків на рекламу в Facebook з початку 2020 року і до кінця жовтня, коли в країні відбулися місцеві вибори, сягнули $ 6,6 млн.

У 2019 році українські політичні партії та кандидати в депутати протягом виборчої кампанії витратили на політичну рекламу у фейсбуці понад $1,8 млн.