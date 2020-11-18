​Українські політики витратили на рекламу у Facebook $6,6 млн за 10 місяців, - рух "Чесно"

Соціально-політичну рекламу за цей період поширювали з 4,5 тис. сторінок у Facebook та Instagram.

Витрати українських політиків на рекламу в соцмережі Facebook з початку 2020 року і до кінця жовтня, коли в країні відбулися місцеві вибори, сягнули $ 6,6 млн.

Про це повідомляє рух "Чесно".

"$6,6 млн - витрати українських політиків у 2020 році на рекламу у Facebook. Для порівняння, це трохи більше від річного бюджету міста Дрогобича", - зазначається в повідомленні.

Соціально-політичну рекламу за цей період поширювали з 4,5 тис. сторінок у Facebook та Instagram. Сторінки, які платили за суто політичну рекламу за та проти партій або кандидатів, вклали в поширення дописів щонайменше $5,7 млн (близько 154 млн гривень).

Решта витрат припадають на сторінки, які витратили на поширення дописів менше ніж $500, а також на сторінки держструктур, громадських організацій, медіа, які не виявляли своїх симпатій, комерційні сторінки тощо.

Левова частка витрат, $5 млн, припадає на два місяці кампанії - вересень і жовтень. Для порівняння, у червні—липні 2019 року під час парламентських виборів на політичну та соціальну рекламу витратили близько $2,5 млн, тож витрати на соцмережі на місцевих виборах удвічі перевищили витрати на парламентську кампанію. Хоча варто зважати на те, що парламентські вибори були позачерговими, і це суттєво вплинуло на стратегії партій та їхнє ресурсне забезпечення.

Очолює ТОП-20 за витратами сторінка "Політична партія "За майбутнє". Її створили у травні 2020 року, а від серпня до жовтня вона витратила майже $170 тис. На рекламу ставили дописи про партійців із різних регіонів, а також фрагменти ефірів ток-шоу де гостем був лідер партії Ігор Палиця.

Другу позицію рейтингу займає сторінка "Наш край", яка витратила $166 тис.

До цього списку також увійшли відразу три сторінки "Слуги народу" та її кандидатів. Так, кандидатка на посаду мера Києва Ірина Верещук витратила майже $69 тис., основна партійна сторінка і київська сторінка партії - $52 тис. і $36 тис. відповідно.

Більшість сторінок, які потрапили до рейтингу, - партійні або сторінки політиків. Винятком є лише сторінка програми Савіка Шустера на телеканалі "Україна 24". У 2020 році вона витратила на поширення рекламних дописів майже $47 тис.

Рейтинг замикає партія "Довіра" зі своєю полтавською сторінкою, яка витратила на поширення дописів $31 тис. Політсила висунула своїх кандидатів лише в Полтавській і Тернопільській областях і є єдиною "регіональною" партією, чия сторінка в соцмережах потрапила до ТОП-20 за витратами.

Фото: "Чесно"

Нагадаємо, минулого року політичні партії та кандидати в депутати протягом виборчої кампанії витратили на політичну рекламу у фейсбуці понад $1,8 млн.