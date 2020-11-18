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У "Слузі народу" пояснили, чому фракція не голосувала за скасування карантину вихідного дня

Депутати не бачать юридичного сенсу в такій постанові і вважають скасування карантину прерогативою уряду.

У "Слузі народу" пояснили, чому фракція не голосувала за скасування карантину вихідного дня
Фото: facebook/Слуга Народу

У фракції "Слуга народу" не голосували за скасування карантину вихідного дня, оскільки не бачать юридичного сенсу в такій постанові.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця голови президентської фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, скасування карантину - це прерогатива уряду.

"Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень. А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами", - сказала Кравчук.

Вона додала, що парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики вже звернувся до Кабміну, щоб він забезпечив для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій компенсацію втрат.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 17 листопада не змогла ухвалити постанову з рекомендацією уряду переглянути карантин вихідного дня, введений минулого тижня. Її підтримали лише 149 народних депутатів. Причому "слуги" дали тільки 34 голоси. Натомість Рада зобов'язала Кабмін завчасно попереджати про посилення карантину.

За підтримку карантину вихідного дня виступив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він закликав дати Кабміну певний час, щоб перевірити ефективність таких обмежень. При цьому Арахамія був одним із авторів постанови про скасування карантину.

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