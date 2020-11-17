Разумков в інтерв'ю Die Welt: "Певною мірою я вже президент"

Голова Верховної Ради розповів, чи мріє він про вищі посади.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає себе "певною мірою" президентом.

Про це він розповів інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

"Українською моя посада називається "голова парламенту", а німецькою - "президент парламенту. Так що, принаймні певною мірою, я вже президент", - сказав Разумков.

Журналіст зазначив, що до обрання Володимир Зеленський "був коміком і прийшов випадково в політику", тоді як Разумков у політиці довше.

На запитання про власні амбіції голова парламенту відповів, що зараз необхідно зосередитися на вирішенні актуальних проблем, а не на політичних амбіціях.

"Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Перед Україною стоять великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях", - сказав Разумков.

Він назвав канцлера Ангелу Меркель великим другом України і висловив сподівання, що Німеччина і надалі захищатиме українські інтереси, зокрема у "нормандському форматі".

Нагадаємо, у травні минулого року Разумков очолив президентську партію "Слуга народу". 29 серпня Верховна Рада дев'ятого скликання обрала його спікером.

За даними опитування Центру Разумкова, президенту Зеленському довіряє 32,8% українців, не довіряє 61,9%. За ним іде Разумков, якому довіряє 29,8% респондентів, не довіряє - 57,3%.