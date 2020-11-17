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Разумков в інтерв'ю Die Welt: "Певною мірою я вже президент"

Голова Верховної Ради розповів, чи мріє він про вищі посади.

Разумков в інтерв'ю Die Welt: "Певною мірою я вже президент"
Дмитро Разумков
Фото: welt.de

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає себе "певною мірою" президентом.

Про це він розповів інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

"Українською моя посада називається "голова парламенту", а німецькою - "президент парламенту. Так що, принаймні певною мірою, я вже президент", - сказав Разумков.

Журналіст зазначив, що до обрання Володимир Зеленський "був коміком і прийшов випадково в політику", тоді як Разумков у політиці довше.

На запитання про власні амбіції голова парламенту відповів, що зараз необхідно зосередитися на вирішенні актуальних проблем, а не на політичних амбіціях.

"Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Перед Україною стоять великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях", - сказав Разумков.

Він назвав канцлера Ангелу Меркель великим другом України і висловив сподівання, що Німеччина і надалі захищатиме українські інтереси, зокрема у "нормандському форматі".

Нагадаємо, у травні минулого року Разумков очолив президентську партію "Слуга народу". 29 серпня Верховна Рада дев'ятого скликання обрала його спікером.

За даними опитування Центру Разумкова, президенту Зеленському довіряє 32,8% українців, не довіряє 61,9%. За ним іде Разумков, якому довіряє 29,8% респондентів, не довіряє - 57,3%.

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