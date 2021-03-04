Голова МЗС Словаччини вибачився перед Україною за жарт свого прем'єра про Закарпаття

"Буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини".

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за жарт свого прем'єр-міністра Ігоря Матовича про "Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Про це Корчок написав у фейсбуці.

"Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ (України, - ред.) Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав Корчок.

"Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини", - додав він.

Нагадаємо, цього тижня Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в Європейському союзі. Після отримання російської вакцини в уряді країни розгорілася криза. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може привести до дострокових парламентських виборів.

Коментуючи закупівлю російської вакцини, Матович наголосив, що головною його метою було - надати препарат жителям Словаччини. При цьому він поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають нібито державну зраду. На запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак, він одразу ж наголосив, що це був жарт.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вважає висловлювання словацького прем'єра некоректним та недружнім.

"Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Шкода, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем'єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною", - написав Кулеба у Twitter.

МЗС України заявило, що вимагає від прем’єра Словаччини офіційних вибачень.