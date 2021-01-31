Королева Єлизавета II прийме світових лідерів під час саміту G7, - ЗМІ

Королева Великої Британії Єлизавета II вітатиме нового президента США Джо Байдена та інших світових лідерів у Букінгемському палаці перед самітом "великої сімки" у червні, передає "Інтерфакс-Україна".

Газета Sunday Times пише, що до королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог і герцогиня Кембриджські.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати це повідомлення.

Велика Британія оголосила про плани провести перший майже за два роки саміт G7 у червні в очному форматі. Місцем проведення обрано Корнволл на південному заході Англії. Прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що на цій зустрічі буде досягнуто консенсусу щодо того, що світова економіка повинна оговтатися від пандемії COVID-19 на основі вільної торгівлі та сталого розвитку.

Торішню зустріч G7, яку повинен був провести президент США Дональд Трамп, скасували через пандемію. Відтак востаннє лідери Великої Британії, Німеччини, Франції, США, Італії, Японії, Європейського союзу та Канади збирались у 2019 році у французькому місті Біарріц.