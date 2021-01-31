ВООЗ закликала багаті країні призупинити вакцинацію і допомогти іншим

Станом на сьогодні 95% всіх вакцинацій провели лише у 10 країнах, зазначила речниця ВООЗ.

Речниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс закликала такі багаті країни, як Великобританія, призупинити вакцинацію від короновірусу після щеплення медиків та вразливих груп населення.

Про це вона заявила у коментарі BBC.

Вона запропонувала натомість допомогти вакцинувати пріоритетні групи інших країн.

“Замість того, щоб поспішати з вакцинацією однієї країни, нам потрібно охопити якомога більше (країн - ред.) і зробити це разом”, – зазначила Харріс.

За її словами, станом на сьогодні 95% всіх вакцинацій провели лише у 10 країнах. Натомість лише дві країни з низьким і середнім рівнем доходів почали щеплення населення.

Нагадаємо, як повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у лютому Україна отримає 117 тис. доз антиковідної м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.

Вакцину одразу буде розподілено для вакцинації працівників лікарень з хворими на коронавірус.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусу має бути безкоштовною. 29 січня він підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію від коронавірусу в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання.

У свою чергу Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово і українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.

Очільник МОЗу також повідомив, що Кабмін наступного тижня оприлюднить інформацію про нові домовленості щодо постачання вакцини від коронавірусу.