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ВООЗ закликала багаті країні призупинити вакцинацію і допомогти іншим

Станом на сьогодні 95% всіх вакцинацій провели лише у 10 країнах, зазначила речниця ВООЗ.

ВООЗ закликала багаті країні призупинити вакцинацію і допомогти іншим
Маргарет Харріс
Фото: channel4.com

Речниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс закликала такі багаті країни, як Великобританія, призупинити вакцинацію від короновірусу після щеплення медиків та вразливих груп населення.

Про це вона заявила у коментарі BBC.

Вона запропонувала натомість допомогти вакцинувати пріоритетні групи інших країн.

“Замість того, щоб поспішати з вакцинацією однієї країни, нам потрібно охопити якомога більше (країн - ред.) і зробити це разом”, – зазначила Харріс.

За її словами, станом на сьогодні 95% всіх вакцинацій провели лише у 10 країнах. Натомість лише дві країни з низьким і середнім рівнем доходів почали щеплення населення.

Нагадаємо, як повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у лютому Україна отримає 117 тис. доз антиковідної м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.

Вакцину одразу буде розподілено для вакцинації працівників лікарень з хворими на коронавірус.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусу має бути безкоштовною. 29 січня він підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію від коронавірусу в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання.

У свою чергу Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово і українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах. 

Очільник МОЗу також повідомив, що Кабмін наступного тижня оприлюднить інформацію про нові домовленості щодо постачання вакцини від коронавірусу.

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