ВООЗ закликала багаті країні призупинити вакцинацію і допомогти іншим

Речниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Харріс закликала такі багаті країни, як Великобританія, призупинити вакцинацію від короновірусу після щеплення медиків та вразливих груп населення.
Про це вона заявила у коментарі BBC.
Вона запропонувала натомість допомогти вакцинувати пріоритетні групи інших країн.
“Замість того, щоб поспішати з вакцинацією однієї країни, нам потрібно охопити якомога більше (країн - ред.) і зробити це разом”, – зазначила Харріс.
За її словами, станом на сьогодні 95% всіх вакцинацій провели лише у 10 країнах. Натомість лише дві країни з низьким і середнім рівнем доходів почали щеплення населення.
Нагадаємо, як повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у лютому Україна отримає 117 тис. доз антиковідної м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.
Вакцину одразу буде розподілено для вакцинації працівників лікарень з хворими на коронавірус.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусу має бути безкоштовною. 29 січня він підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію від коронавірусу в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання.
У свою чергу Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово і українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.
Очільник МОЗу також повідомив, що Кабмін наступного тижня оприлюднить інформацію про нові домовленості щодо постачання вакцини від коронавірусу.